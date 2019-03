Kirche : Synode wählt neuen Bischof für Mecklenburg und Pommern

Die Sprengel Mecklenburg und Pommern in der Nordkirche werden künftig laut Gesetz nur noch einen Bischof haben. Das neue Oberhaupt wird am heutigen Freitag im Greifswalder Dom St. Nikolai gewählt. Zwei Kandidaten treten zur Wahl an: Christian Behr, 1. Pfarrer an der Kreuzkirche Dresden und Superintendent des Kirchenbezirkes Dresden Mitte, und der Mecklenburger Ökumene-Pastor Tilman Jeremias. Beide stellten sich in den vergangenen vier Wochen mit Predigten und Vorträgen in Greifswald und Schwerin vor.

von dpa

01. März 2019, 06:10 Uhr

Greifswald wird der Sitz des Bischofs im Sprengel Mecklenburg und Pommern sein. Vor der Wahl werden sich die 156 Mitglieder Landessynode zunächst zum Gottesdienst (10.30 Uhr) versammeln. Dann steht die Begründung der Wahlvorschläge und eine kurze Vorstellung der Kandidaten auf dem Programm, bevor es zur eigentlichen Wahl kommt.

Bis zum Ablauf der Amtsperiode der ersten Kirchenleitung im September 2019 sind noch zwei Bischöfe vorgesehen. Das Amt wird aber nur noch der Greifswalder Bischof Hans-Jürgen Abromeit bis zum Schluss ausüben. Der Schweriner Bischof Andreas von Maltzahn wechselt bereits zum 1. Mai an das Prediger- und Studienseminar der Nordkirche in Ratzeburg (Schleswig-Holstein).