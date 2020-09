Volleyball : Szakmary neue Spielführerin der Schweriner Volleyballerinnen

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin gehen mit Greta Szakmary als neuer Mannschaftsführerin in die Saison, die am Sonntag (15.00 Uhr/Sport1) mit dem Supercup gegen den Dresdner SC in der sächsischen Landeshauptstadt beginnt. «Greta ist die logischste Wahl», sagte SSC-Coach Felix Koslowski am Mittwoch über die 28 Jahre alte Ungarin.

von dpa

23. September 2020, 12:44 Uhr