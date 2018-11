Volleyball : Szakmary wieder fit: Schwerin in Bestbesetzung gegen Münster

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin wird in das erste Bundesliga-Heimspiel der neuen Saison voraussichtlich mit der erst am Montag verpflichteten Japanerin Nanaka Sakamoto gehen. «Wenn die Möglichkeit besteht, wird sie spielen. In der Anfangsformation wird sie aber sicher nicht stehen», sagte Trainer Felix Koslowski vor dem Aufeinandertreffen mit dem USC Münster am Mittwochabend (18.30 Uhr) in der Palmberg-Arena. Außenangreiferin Sakamoto ist für ein Jahr vom japanischen Team Denso Airybees ausgeliehen.

von dpa

06. November 2018, 09:31 Uhr

Koslowski kann seine Bestbesetzung aufbieten. Die ungarische Nationalspielerin Greta Szakmary hat eine Rückenverletzung auskuriert und steht vor ihrem Saisoneinstand beim Meister.

Trotz der klaren Favoritenrolle gehen die Gastgeberinnen mit gehörigem Respekt in die Partie gegen die junge Mannschaft des früheren SSC-Trainers Teun Bujs. «Münster hat zwei Spielerinnen im Kader, die bei der Weltmeisterschaft aktiv waren. Dazu kommen viele gute Junioren-Nationalspielerinnen. Die Mannschaft hat ganz viel Qualität», warnte Koslowski.