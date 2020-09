Regierung : Tag der Deutschen Einheit digital in Potsdam: MV «naturnah»

Der Tag der Deutschen Einheit wird in diesem Jahr weitgehend digital gefeiert. Unter dem Motto «30 Tage - 30 Quadratmeter - 30 Jahre Deutsche Einheit» präsentieren sich die Bundesländer und die Verfassungsorgane von diesem Samstag an in Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam, wie die Staatskanzlei in Schwerin am Freitag mitteilte. Bis zum 3. Oktober seien in der Innenstadt Digitalstelen und gläserne Ausstellungswürfel (Cubes) zu finden, mit deren Hilfe die Besucher virtuell durchs ganze Land reisen könnten. Mecklenburg-Vorpommern präsentiere sich dabei «naturnah».

von dpa

04. September 2020, 15:22 Uhr