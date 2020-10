Geschichte : Tag der Einheit: Festempfang in Schwerin und kleine Feste

Wegen der Corona-Pandemie fallen die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit und zur Landesgründung in diesem Jahr auch in Mecklenburg-Vorpommern deutlich kleiner aus als sonst. Bei einem Empfang in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin würdigt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag, dem Vorabend des Nationalfeiertages, die Wiedervereinigung und die Gründung des Bundeslands vor 30 Jahren. Dazu wurden 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Ehrenamt sowie Bürger eingeladen.

von dpa

01. Oktober 2020, 14:15 Uhr