Energie : Tag der Erneuerbaren Energien gestartet

Sonne und Wind haben in den zurückliegenden Tagen die Ökostrom-Produktion im Nordosten kräftig angekurbelt. Die klimafreundliche Energiegewinnung und -nutzung stehen im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen zum Tag der Erneuerbaren Energien in MV.

26. April 2019, 11:00 Uhr

Rund 300 Schüler sind am Freitagmorgen in Grevesmühlen zu einer ganztägigen Informationstour gestartet, bei der sie sich mit Gewinnung und Nutzung von Ökoenergie befassen. An sieben Standorten beantworten Fachleute unter anderem Fragen zu Windkraft und Elektromobilität, wie eine Sprecherin des Vereins für nachhaltige Entwicklung sagte. Der Verein organisiert die Veranstaltung seit neun Jahren. Stationen seien unter anderem eine Ladesäule für Elektroautos, die Biogasanlage am südlichen Stadtrand sowie ein Windpark in Stadtnähe. Der Aktionstag in der westmecklenburgische Kleinstadt gilt im Nordosten als Auftakt zum bundesweiten Tag der Erneuerbaren Energien, der sich in Mecklenburg-Vorpommern über drei Tage hinzieht. Landesweit sind 50 Veranstaltungen geplant.