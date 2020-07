Schifffahrt : Tag der Seenotretter: Schiffe fuhren auch Corona-Einsätze

Die deutschen Seenotretter an Nord- und Ostsee haben in diesem Frühjahr auch einige Corona-Einsätze gefahren. In mehreren Fällen wurden Laborproben von den Inseln ans Festland gebracht, sagte ein Sprecher der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen. Auch seien Personen mit dem Verdacht auf eine Infektion transportiert worden. «Unsere Rettungseinheiten sind standardmäßig mit Schutzausrüstung ausgestattet», so Sprecher Christian Stiepeldey.

von dpa

26. Juli 2020, 10:15 Uhr