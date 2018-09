Denkmäler : Tag des offenen Denkmals: Preisverleihung in Stralsund

Auf einer Festveranstaltung zum Tag des offenen Denkmals im Rathaus von Stralsund hat Kulturministerin Birgit Hesse (SPD) am Sonntag die diesjährigen Denkmalpreise überreicht. Der Hauptpreis, der mit 4000 Euro dotierte Friedrich-Lisch-Denkmalpreis, ging symbolisch an alle ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger Mecklenburg-Vorpommerns. Landesarchäologe Detlef Jantzen könne das Geld für die Weiterbildung der Ehrenamtler verwenden, teilte das Ministerium mit.

von dpa

09. September 2018, 14:08 Uhr

Den mit 700 Euro dotierten «Denk mal! Preis für Kinder und Jugendliche» erhielt die Arbeitsgemeinschaft «Junge Archäologen» beim Kinder- und Jugendzentrum Plau am See. Die Schüler nehmen mit professioneller Begleitung an den Ausgrabungen an der nördlichen Umgehungsstraße der Stadt teil. Landesweit konnten an dem Aktionstag 264 Denkmäler in 141 Städten und Dörfern besichtigt werden, die sonst nicht ständig zugänglich sind.