Tiere : Tag des Ostseeschweinswals: Ozeaneum informiert

von dpa

20. Mai 2018, 08:46 Uhr

Am Internationalen Tag des Ostseeschweinswals informieren Walforscher des Stralsunder Meeresmuseums und Ozeaneums heute über ihre aktuellen Forschungsergebnisse und die Gefährdung der Tiere. Die in der zentralen Ostsee lebende Ostseeschweinswal-Population ist Ergebnissen des Forschungsprojektes Sambah zufolge nur knapp 500 Tiere stark. Sie unterscheidet sich räumlich und morphologisch von der in der westlichen Ostsee lebenden Beltsee-Population mit rund 30 000 Tieren. Fischer in Schleswig-Holstein und Dänemark haben neue akustische Warngeräte getestet, die an den Netzen befestigt werden. Die in Schleswig-Holstein entwickelten Geräte namens PAL (Porpoise Alert) senden Signale aus, die den Warnrufen von Schweinswalen ähneln, sagt der Fischereibiologe Christian von Dorrien vom Thünen-Institut für Ostseefischerei. Das Institut habe dort - wo das System zum Einsatz kam - eine Reduzierung der Beifänge um 70 Prozent festgestellt.