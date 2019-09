Bildung : Tage der politischen Bildung mit rund 40 Veranstaltungen

Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung wirbt für eine sachorientierte politische Auseinandersetzung. Von Donnerstag an veranstaltet sie in Mecklenburg-Vorpommern mit etwa 30 Institutionen, Initiativen und Vereinen die Tage der politischen Bildung. Mit rund 40 Veranstaltungen im ganzen Land soll bis Samstag gezeigt werden, dass politische Bildung für jeden erreichbar und zugänglich sei.

von dpa

24. September 2019, 13:56 Uhr

Dies sei gerade in Zeiten, in denen Diskussionen mit oft vorgefasster Meinung konfrontativ und aggressiv geführt würden, sehr wichtig, sagte der Landesleiter der Stiftung, Frederic Werner, am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des Programms. Demokratie bedeute anderen zuhören, Meinungen zu bilden und sich zu verständigen. Eröffnet werden die Tage der politischen Bildung in Rostock mit einer Diskussion über die Zukunft der politischen Bildung am Mittwoch.

Die Landeszentrale für politische Bildung lädt für den 15. Oktober gemeinsam mit der Vereinigung für politische Bildung (DVPB) zum 12. Jahreskongress nach Waren (Müritz) ein. Im Zentrum sollen dort die Friedliche Revolution 1989 und die «Nachwendejahre» stehen.