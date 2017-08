Kriminalität : Tageseinnahmen von Supermarkt und Lokal erbeutet

Unbekannte haben am Wochenende in Vorpommern sämtliche Einnahmen eines Lokals und eines Supermarkts erbeutet. Eine Mitarbeiterin des Lokals sei am späten Samstagabend in Ahlbeck (Kreis Vorpommern-Greifswald) auf dem Heimweg überfallen worden, wie die Polizei mitteilte. Der 51-Jährigen wurde die Handtasche mit mehreren tausend Euro geraubt. Die Frau wehrte sich vor ihrer Haustür zwar, stürzte aber und wurde verletzt. Die Fahndung nach dem Täter blieb bisher ohne Erfolg.