Tourismus : Tagung informiert Reiterhöfe über Förderung

von dpa

18. Oktober 2018, 01:51 Uhr

Der Verein Landurlaub MV sieht Entwicklungspotenzial beim Reittourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Das Land gehört bereits zu den beliebtesten Bundesländern für einen Urlaub mit Pferden. Auf einer Tagung im Mecklenburgischen Kutschenmuseum in Kobrow sollen am heutigen Donnerstag Betriebe wie Reiterhöfe die Möglichkeit haben, sich über die Förderung im Land zu informieren. Experten seien eingeladen, die Auskunft geben können über die Förderung von Personalstellen, Marketing-, Infrastrukturmaßnahmen oder ganze Projekte. Außerdem wird eine Führung durch das Kutschenmuseum angeboten, das rund 200 historische Fuhrwerke von der Kinder- über Wirtschaftskutschen bis zur Stadtkutsche gesammelt hat.