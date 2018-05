Geschichte : Tagung zur Wirtschaftlichkeit von Guts- und Herrenhäusern

Hohen Luckow (dpa/mv) - Die Wirtschaftlichkeit der rund 1500 Schlösser und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern steht heute im Mittelpunkt einer Fachtagung, zu der die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung nach Schloss Hohen Luckow geladen hat. Hintergrund ist, dass die meisten Häuser nach 1945 von den Erträgen aus der Landwirtschaft abgetrennt wurden. Es sei äußerst schwierig, ihnen eine neue Perspektive zu gegen, sagte Manfred Achtenhagen vom Verein der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser. Dabei seien diese Gebäude prägend für nahezu jedes Dorf. Darum stehe die Landesregierung in der Verantwortung, den Erhalt der Häuser mit zu unterstützen. In Hohen Luckow wird auch Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) erwartet.

von dpa

04. Mai 2018, 05:53 Uhr

Laut Achtenhagen gibt es landesweit rund 1500 dieser Häuser. Ein Drittel seien saniert und würden meist touristisch genutzt, ein weiteres Drittel sei nicht saniert und werde trotzdem genutzt. Das letzte Drittel verfalle. Aber jedes Haus sei zu retten, betonte der Experte.