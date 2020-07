Kriminalität : Tankstellenüberfall in Torgelow: Erste Verdächtige gefasst

Vier Tage nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst. Die 25 und 19 Jahre alten Männer wurden bei einem Einsatz von Spezialkräften am Donnerstag in der Wohnung des 19-Jährigen in Torgelow gefasst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei seien auch etliche Beweisstücke beschlagnahmt worden, die anhand von Videoaufnahmen dem Überfall vom Sonntagabend zugeordnet werden. Der 25-Jährige sei bereits per Haftbefehl gesucht worden. Er habe sich in der Wohnung des Bekannten im Bettkasten versteckt.

von dpa

31. Juli 2020, 12:17 Uhr