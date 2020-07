Kriminalität : Tankstellenüberfall in Torgelow: Täter weiter auf der Flucht

Mehrere Tage nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei noch keine heiße Spur zu den Tätern. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, sind die vier Männer weiter auf der Flucht. Das Quartett hatte am Sonntagabend kurz vor Schließung der Tankstelle zwei 48 und 49 Jahre alte Mitarbeiterinnen im Kassenraum mit einem Schlagstock und einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und Bargeld erpresst. Die komplett schwarz gekleideten Männer trugen jeweils Mund-Nasen-Schutz zur Maskierung, wie es hieß. Anschließend seien sie zunächst zu Fuß geflüchtet.

von dpa

29. Juli 2020, 11:18 Uhr