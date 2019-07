Tarife : Tarifgespräche im Groß- und Außenhandel werden fortgesetzt

von dpa

11. Juli 2019, 01:21 Uhr

Die Tarifverhandlungen für die rund 15 000 Beschäftigten des Groß- und Außenhandels in Mecklenburg-Vorpommern werden heute in Kuhs bei Güstrow fortgesetzt. In der zweiten Runde Anfang Juni hatten die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt. Danach sollten rückwirkend zum Mai die Löhne und Gehälter sowie die Ausbildungsvergütungen um 2,0 Prozent und im Jahr 2020 noch einmal um 1,0 Prozent steigen. Die Gewerkschaft Verdi fordert dagegen bei einer einjährigen Laufzeit die Erhöhung der Löhne und Gehälter um einen Euro pro Stunde und die Anhebung der Ausbildungsvergütungen auf bis zu 1000 Euro pro Monat.