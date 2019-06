Handel : Tarifverhandlungen für Einzelhandel starten

von dpa

28. Juni 2019, 01:48 Uhr

Die Tarifverhandlungen für die 32 000 Beschäftigten im Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommerns beginnen heute. Vor Beginn der Gespräche In Göhren-Lebbin (Mecklenburgische Seenplatte) machte die Gewerkschaft Verdi deutlich, dass auch die Mitarbeiter in den Geschäften vom anhaltend guten Konsumklima profitieren wollen. Verdi Nord fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 1 Euro pro Stunde. Das komme - je nach Einkommensgruppe - einer Steigerung um 4 bis 7 Prozent gleich, sagte Verdi-Verhandlungsführer Matthias Baumgart. Nach seinen Angaben liegt der Durchschnittsverdienst in der Branche bei einer Vollzeitanstellung im Nordosten bei monatlich etwa 2300 Euro brutto. Doch seien knapp 60 Prozent der Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt.