Kriminalität : Tatort-Termin bringt Aufklärung um Tod von Mädchen voran

Ein Tatort-Termin hat die Ermittler im Fall der toten sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen Schritt weiter gebracht. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag sagte, sind die Ereignisse mit der Mutter des Mädchens, der Kriminalpolizei und der Gerichtsmedizin in der Wohnung in Torgelow nachgestellt worden. Das habe Aufklärung über die konkreten Handlungsabläufe vor dem Tod des Mädchens gebracht.

von dpa

11. April 2019, 15:40 Uhr

Das Kind war am 12. Januar tot in der elterlichen Wohnung gefunden worden. Der 27-jährige Stiefvater war nach seiner Vernehmung geflohen, konnte aber nach einer Woche gefasst werden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Verdachts des «Mordes durch Unterlassen» ermittelt. Auch gegen die Mutter wird ermittelt, sie ist jedoch auf freiem Fuß. Sie sei erneut umfangreich vernommen worden.

Die Staatsanwaltschaft wartet jetzt auf das abschließende Gutachten der Gerichtsmedizin. Der Fall sei wegen der vielen Verletzungen des Kindes auch für gestandene Rechtsmediziner sehr komplex und anspruchsvoll, sagte ein Behördensprecher. Sie müssten herausfinden, welche Verletzungen zum Tod des Kindes führten. Der Stiefvater hatte behauptet, das Mädchen sei eine Treppe hinuntergestürzt. Die Ermittler vermuten, dass das Kind misshandelt wurde und starb, weil niemand Hilfe holte.