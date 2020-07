Kriminalität : Tatverdächtiger nach Brandstiftung in Hotelanlage ermittelt

Nach einer Brandstiftung in einem großen Hotelkomplex in Linstow (Landkreis Rostock) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Dem Mann wird vorgeworfen, am 15. Juni Feuer an einem Handtuchspender in einem Waschraum im Erdgeschoss der Anlage gelegt zu haben, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Güstrow erklärte. Es bestehe der Verdacht der schweren Brandstiftung. Der Verdächtige bestreite die Vorwürfe aber bisher. Die Staatsanwaltschaft soll über das weitere Vorgehen entscheiden.

von dpa

02. Juli 2020, 08:36 Uhr