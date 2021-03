Brände : Tausende Tierkadaver: Entsorgung nach Brand problematisch

Nach dem Großbrand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) ist die Entsorgung von tausenden Tierkadavern nach Angaben des Landkreises noch nicht geklärt.

Alt Tellin | Wie Kreissprecher Achim Froitzheim am Mittwoch in Greifswald sagte, sind mit den Tieren viele Kunststoffteile, wie Spaltenböden, verbrannt. So müssten die Behörden nun entscheiden, ob die Kadaver noch in die Tierkörperbeseitigung kämen oder das Ganze als Sondermüll entsorgt werden muss. Die Beräumung könne erst starten, wenn die Polizei den für Ermitt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.