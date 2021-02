Wetter : Tauwetter und Glatteisgefahr in Mecklenburg-Vorpommern

Nach den eisigen Temperaturen der vergangenen Tage ist für Mecklenburg-Vorpommern nun Tauwetter angesagt.

Schwerin | Dadurch müsse am Dienstag örtlich mit Glatteis gerechnet werden, heißt es in einem Warnlagebericht, den der Deutsche Wetterdienst am Montag veröffentlichte. Danach soll der am Montag eingesetzte Schneefall bis Dienstagmorgen allmählich in Regen übergehe...

