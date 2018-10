Denkmäler : Teepott wird als «historisches Wahrzeichen» ausgezeichnet

Der Warnemünder Teepott ist als «Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland» ausgezeichnet worden. Der Titel wurde am Donnerstag von der Bundesingenieurkammer zusammen mit der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern vergeben. Der 1968 gebaute Teepott verkörpere nicht nur Baugeschichte, er gehöre als ein Gegenstück zur Architektur der Plattenbauten auch untrennbar zur Geschichte der DDR, hieß es zur Begründung. Zugleich werde damit auch Ulrich Müther (1934-2007), laut Kammer einer der bedeutendsten DDR-Bauingenieure, geehrt.

von dpa

18. Oktober 2018, 15:52 Uhr

Müther habe mit seinen Betonschalenbauten wie dem Teepott die Moderne in der DDR maßgeblich mitgestaltet und ein reiches Erbe hinterlassen. Beides gelte es zu würdigen und damit auch kommende Generationen von Ingenieuren zu motivieren, mutig und kreativ unsere gebaute Umwelt mitzugestalten. Die Bundesingenieurkammer ehrt seit 2007 auf diese Weise historisch bedeutende Ingenieurbauwerke. Erstmals war ein Gebäude aus Mecklenburg-Vorpommern in die Liste aufgenommen worden. Die in Frage kommenden Bauwerke müssen auf deutschem Territorium stehen und älter als 50 Jahre sein.