Unfälle : Teich-Unfall: Fahrer war angetrunken und zu schnell

Teich-Unfall: Fahrer war angetrunken und zu schnell

Alkohol und zu schnelles Fahren sind die Ursachen für den tragischen Unfall mit zwei Toten in einem Dorfteich vor einem Monat in Goldewin bei Mistorf (Landkreis Rostock). Das haben die Ermittlungen und Analysen von Polizei und Gutachtern inzwischen ergeben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Güstrow der Deutschen Presse-Agentur sagte. Demnach hatte der 30-jährige Autofahrer 1,4 Promille Atemalkohol im Blut und war in einer Kurve viel zu schnell gefahren.