Wetter : Temperaturen von bis zu 36 Grad: Sommerwochenende

Das Wetter im Nordosten bleibt auch am Wochenende hochsommerlich. Wer es etwas kühler mag, sollte an die Ostsee fahren.

Schwerin | Mit Temperaturen von bis zu 36 Grad bleibt es in Mecklenburg-Vorpommern auch am Wochenende sehr warm. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) waren bereits am Freitag Höchstwerte von 36 Grad im Landesinneren in MV möglich. Viele Schülerinnen und Schüler dürften sich auf das Wochenende freuen, sie hatten am Freitag ihren letzten Schultag vor den Sommerferien...

