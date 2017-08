Extremismus : Terrorverdächtige Bosnier per Flugzeug abgeschoben

Das Schweriner Innenministerium hat am Donnerstag zwei bei einem Antiterroreinsatz in Güstrow gefasste Bosnier per Flugzeug abgeschoben. Gegen beide «Gefährder» bestehe der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Den Brüdern wurde die Wiedereinreise untersagt und dafür eine Einreisesperre im EU-weiten Fahndungssystem verhängt.