Schulen : Testpflicht an Schulen: Aber nicht bei Abschlussprüfungen

Schüler und Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich spätestens vom kommenden Mittwoch an zweimal die Woche auf das Coronavirus testen - für die bereits begonnen Abschlussprüfungen gilt diese Pflicht jedoch nicht.

Schwerin | Am Präsenzunterricht und auch der Notfallbetreuung darf dann nur noch teilgenommen werden, wer zweimal die Woche einen negativen Test vorweisen kann, wie das Bildungsministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. Die Testpflicht gelte auch für Erziehungsberechtigte, die das Schulgebäude betreten. „Der Testpflicht nicht nachzukommen heißt, sich gegen...

