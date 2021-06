Kabinett : Testpflicht für Touristen nach Einreise wird aufgehoben

Die Corona-Testpflicht für Touristen nach der Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern wird aufgehoben.

Schwerin | Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin mit. Zuvor mussten sich Touristen jeden dritten Tag testen lassen, sofern sie nicht zweimal geimpft worden oder von einer Corona-Infektion genesen waren. Die bestehende Testpflicht bei der Einreise bleibt hingegen zunächst bestehen. Wer in den ...

