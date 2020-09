Gesundheit : Tests an Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen beginnen

In einem mobilen Abstrichzentrum beginnt an diesem Freitag die Testung von Schülern der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen. Dort sollen die rund 200 Schüler der 5. Klasse getestet werden, die anderen Schüler sollen sich am Freitag und am Samstag zu festen Terminen bei der Unimedizin melden, sagte Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Mit Ergebnissen sei erst am kommenden Montag zu rechnen. Inzwischen sei auch ein Bürgertelefon (0381 381 1111) geschaltet.

von dpa

18. September 2020, 09:43 Uhr