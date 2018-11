Parteien : Teterower Luttmann will in den SPD-Bundesvorstand

von dpa

06. November 2018, 15:37 Uhr

Der Teterower Frank Luttmann will in den SPD-Bundesvorstand. Seine Bewerbung sei im Berliner Willy-Brandt-Haus eingegangen, bestätigte ein SPD-Sprecher am Dienstag. Der 53 Jahre alte Luttmann ist nach eigener Aussage hochgradig unzufrieden mit den derzeitigen Vorstandsmitgliedern, darunter auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. «Das ist nicht die Führung, die unsere Interessen vertritt.» Er fordere den Austritt aus der GroKo und eine Urwahl des Parteivorstands, in dem in seinen Augen nur noch Berufspolitiker sitzen, die die Basis nicht mehr kontrollieren kann. Der Landtagsabgeordnete und SPD-Kreisvize Philipp da Cunha erklärte zu der Bewerbung, man sei für alles offen. Der frühere Ortsverbandschef Herbert Hoeft sagte dagegen, die Mehrheit werde nicht begeistert sein. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» darüber berichtet.