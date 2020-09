Auszeichnungen : Teterows Ex-Bürgermeister Dettmann als «Macher 30» geehrt

Der langjährige Bürgermeister von Teterow (Landkreis Rostock), Reinhard Dettmann, ist anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der deutschen Wiedervereinigung als «Macher 30» ausgezeichnet worden. Der promovierte Physiker erhielt die Ehrung am Dienstag in Berlin auf einer Festveranstaltung der Initiative «Macher 30», wie die Intiative mitteilte. Der 71-Jährige war bis 2018 insgesamt 28 Jahre lang Bürgermeister und gewann in der Kategorie «Kommunen», zusammen mit Christine Herntier (Spremberg) und Eckhard Naumann (Lutherstadt Wittenberg).

von dpa

29. September 2020, 19:51 Uhr