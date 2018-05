Theater : Theater Anklam feiert dienstältesten Intendanten

von dpa

01. Mai 2018, 10:16 Uhr

Der Anklamer Theatermacher Wolfgang Bordel begeht am 1. Mai sein 35. Dienstjubiläum. Der 67-Jährige ist nach Angaben des Deutschen Bühnenvereins der dienstälteste Intendant in Deutschland. Die Vorpommersche Landesbühne Anklam feiert das Jubiläum am Dienstag mit einem Hoffest (ab 10.30 Uhr), Führungen und Aufführungen. Bordel führe seit 1983 «mutig, klug, leidenschaftlich, mit Humor und Schlitzohrigkeit die Geschicke des Theaters», sagte eine Theatersprecherin. Als Vorpommersche Landesbühne hat sich das nach der Wende von der Schließung bedrohte Theater inzwischen zu einem festen kulturellen und sozialen Anker in Vorpommern entwickelt. Das Heringsdorfer Theaterzelt «Chapeau Rouge», die Vineta-Festspiele auf Usedom, die Theaterakademie in Zinnowitz, die Barther Boddenbühne und das Open-Air-Theater im Usedomer Stadthafen sind Ableger der Vorpommerschen Landesbühne.