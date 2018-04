Theater : Theater «entführt» Gäste in «Die Welt auf dem Monde»

Die letzte Musiktheaterpremiere dieser Spielzeit im Großen Haus «entführt» Besucher in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) auf den Mond. In Kooperation mit dem Theater Plauen-Zwickau wird die märchenhafte Oper «Die Welt auf dem Monde» an diesem Samstag erstmals aufgeführt, sagte eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz am Mittwoch. In dem Meisterwerk von Joseph Haydn spielen zwei junge Männer einem älteren Hobbyastronomen eine scheinbare Mondwelt vor, um als Geliebte bei dessen Töchtern akzeptiert zu werden.

von dpa

25. April 2018, 09:57 Uhr

Dazu stellen sie alle Verhältnisse auf der Erde einfach auf den Kopf, wie die Sprecherin erklärte. Die Inszenierung übernahm diesmal Jürgen Pöckel, der das Musiktheater Plauen-Zwickau in Sachsen leitet und auch schon an den Theatern in Neustrelitz und Stralsund Regie führte.

An den beiden Theaterhäusern im Osten Mecklenburg-Vorpommerns wird derzeit an einem Kooperationsmodell gearbeitet, das voraussichtlich im Juli vorgelegt werden soll und sich schon im Programm der neuen Spielzeit niederschlagen könnte. Die komische Oper gilt als bekanntestes Stück von Haydn und wurde 1777 uraufgeführt.