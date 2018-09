Theater : Theater in MV tanzen in die neue Spielzeit

von dpa

06. September 2018, 07:09 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern beginnt die erste Theatersaison nach dem Ende des jahrelangen Streits um Fusionen. Die Landesregierung hatte die Theaterreform nach Protesten, zuletzt im Landesosten, im Juni ad acta gelegt und allen vier Mehrspartentheatern in Schwerin/Parchim, Rostock, Neubrandenburg/Neustrelitz und Stralsund/Greifswald eine Bestandsgarantie gegeben. Der Übereinkunft zufolge stockt das Land seine Zuschüsse für die Theater von bisher 36 auf mindestens 40 Millionen Euro auf. Diese Mittel sollen von 2019 an um jährlich 2,5 Prozent angehoben werden. Jetzt starten die Theater neu durch - ein Blick in die Spielpläne offenbart Freude an Neuem. Mehrere Uraufführungen sind angekündigt.