Theater : Theater lässt Oper über britische Königin komponieren

An die aus Mecklenburg-Strelitz stammende Königin Charlotte von Großbritannien (1744-1818) soll bald eine Oper erinnern. Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (TOG) hat den Komponisten Torsten Harder jetzt mit dem Werk beauftragt, wie TOG-Sprecherin Wenke Frankiw am Mittwoch sagte. Inspiration für die Oper soll das wechselvolle Leben der einstigen Prinzessin Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz sein, die in Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) aufwuchs und als 17-Jährige nach Großbritannien ging. Im September 1761 wurden Charlotte und ihr Mann Georg III. in London gekrönt, wo die Königin später auch begraben wurde.

von dpa

26. Februar 2020, 13:36 Uhr

Nach der Königin sind unter anderem Städte wie Charlotte in den USA sowie die aus Afrika stammende Paradiesvogelblume als «Strelitzie» benannt, die seit 1995 die Stadtblume der Residenzstadt Neustrelitz ist. Harder ist Cellist und Komponist, lebt in der Region und hat mehrfach komponiert, zuletzt ein Stück über den Sprachwissenschaftler Daniel Sanders aus Strelitz-Alt. Mecklenburg-Strelitz war von 1701 bis 1918 Herzogtum, dessen adeligen Herrschern enge Verbindungen zu vielen europäischen Höfen hatten.