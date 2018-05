Theater : Theater stellen Programme vor

von dpa

Theater für Urlauber und für Einheimische: Die Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz und das Theaterzelt «Chapeau Rouge» in Heringsdorf stellen am heutigen Dienstag ihre Spielpläne vor. Während das Theaterzelt mit seinem Sommerprogramm auf der Insel besonders die Urlauber ansprechen will, richtet die Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz mit Intendant Joachim Kümmritz an der Spitze den Blick bereits auf die im Herbst beginnende neue Spielzeit. Ursprünglich sollte zum Sommer dieses Jahres der erste Spielplan für ein fusioniertes Staatstheater Nordost vorgestellt werden. Nach dem Abbruch der Fusionsverhandlungen zwischen dem Theater Neubrandenburg/Neustrelitz und dem Theater Vorpommern wollen die Häuser nun stärker kooperieren. Wie die Kooperation genau aussehen soll, wird derzeit verhandelt.