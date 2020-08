Theater : Theater und Orchester startet Spielzeit im Freien

Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz startet mit einem Stück im Stil der TV-Comedy in die neue Spielzeit. Die Premiere für «Extrawurst» findet an diesem Freitag auf dem Theater-Vorplatz in Neustrelitz statt, wie eine Theatersprecherin am Mittwoch sagte. Das Fünf-Personenstück stammt von den Comedy-Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob und wird von Oliver Trautwein inszeniert.

von dpa

19. August 2020, 09:32 Uhr