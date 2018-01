Theater : Theater verlegt Opernhandlung in Künstlerheim in Italien

Ein Seniorenheim für ehemalige Künstler in Italien ist Schauplatz der ersten Premiere 2018 am Theater in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Regisseurin Magdalena Fuchsberger hat die Handlung der komischen Oper «Don Pasquale» an diesen Ort verlegt, wie Theatersprecherin Wenke Dreffien am Mittwoch sagte. Premiere ist an diesem Samstag. In dem Stück von Gaetano Donizetti sucht sich ein alter geiziger Mann eine junge lebensfrohe Frau, was aber auf die Dauer zu Konflikten führt.

17. Januar 2018, 13:00 Uhr

Die aus Österreich stammende Fuchsberger lässt die Heimbewohner in Mailand diese Rollen spielen. Die Frauen und Männer schlüpfen in verschiedene Rollen und werden durch Künstlererinnerungen und den Gesang wieder viel lebendiger, hieß es. Das Heim «Casa Verdi», das dieser ungewöhnlichen Inszenierung die Idee gab, gibt es wirklich. Es wurde vom Komponisten Guiseppe Verdi (1813-1901) in Mailand ins Leben gerufen und existiert noch, wie Dreffien sagte.

Die 36-jährige Fuchsberger hat in Bregenz und Stuttgart gearbeitet, lebt in Berlin inzwischen und inszeniert zum ersten Mal bei der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz. Bis Ende März sind fünf weitere Aufführungen des Musiktheaterstückes geplant.