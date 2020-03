Krankheiten : Theater Vorpommern schränkt Spielbetrieb bis Ende März ein

von dpa

13. März 2020, 15:51 Uhr

Nach der Vorpommerschen Landesbühne hat auch das Theater Vorpommern den Spielbetrieb eingeschränkt, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu hemmen. In den großen Häusern in Greifswald und Stralsund sowie im Theater Putbus fallen bis zum 29. März sämtliche Veranstaltungen aus, wie das Theater am Freitag mitteilte. In kleineren Sälen wie im Rubenowsaal Greifswald, im Gustav-Adolf-Saal Stralsund sowie in den Theaterfoyers finden bis auf Weiteres Vorstellungen statt. Bereits gekaufte Karten können gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.