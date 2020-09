Auszeichnungen : Theatermann Wolfgang Bordel erhält Landeskulturpreis

Der langjährige Intendant der Vorpommerschen Landesbühne in Anklam, Wolfgang Bordel, ist am Donnerstag in Schwerin mit dem Kulturpreis 2020 des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Damit werde sein langjähriges Schaffen gewürdigt, betonte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Bordel sei es maßgeblich zu verdanken, dass die Vorpommersche Landesbühne in der Region fest verankert sei. Sie sei identitätsstiftend für ganz Vorpommern und bereichere darüber hinaus das Angebot für die Touristen. Bis zu 80 000 Besucher habe er pro Saison erreicht, so Schwesig.

von dpa

03. September 2020, 17:27 Uhr