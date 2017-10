Theater : Theaterreform-Gegner hoffen auf Einlenken

Die Gegner der Theaterreform im Osten Mecklenburg-Vorpommerns hoffen weiter auf eine eigenständige Lösung für die Theater und Orchester. «Die Regierungsparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass die Landesteile Mecklenburg und Vorpommern gleich behandelt werden sollen», sagte Marco Zabel als Sprecher des Theaternetzwerks Mecklenburgische Seenplatte am Freitag in Neustrelitz. Die geplante Fusion der Bühnen und Orchester in Greifswald/Stralsund mit Neubrandenburg/Neustrelitz sei aber keine Gleichbehandlung. In Mecklenburg gibt es zudem zwei große Bühnen in Schwerin und Rostock.