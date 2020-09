Justiz : Theede wird OLG-Präsident

Der Präsident des Landgerichts Schwerin, Kai-Uwe Theede, wird nun doch Präsident des Oberlandesgerichts (OLG) in Rostock. Die Vizepräsidentin des OLG, Monika Köster-Flachsmeyer, habe erklärt, ihre Bewerbung um den Präsidenten-Posten zurückzunehmen, teilte des Justizministerium am Montag in Schwerin mit. Anfang September hatte das Verwaltungsgericht Schwerin das Justizministerium verpflichtet, den vakanten OLG-Präsidentenposten mit Theede zu besetzen.

von dpa

21. September 2020, 14:59 Uhr