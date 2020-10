Parteien : Theo Waigel sieht «blühende Landschaften» im Osten

Der CSU-Ehrenvorsitzende und frühere Bundesfinanzminister Theo Waigel (81) sieht heute in den ostdeutschen Bundesländern «viele blühende Landschaften». «Wenn ich mir heute Städte wie Leipzig oder Dresden anschaue, dann ist das doch einfach begeisternd. Es ist ein ungeheurer Fortschritt. Die Lebenszeit ist länger, die Gesundheit besser, die Suizidrate deutlich gesunken», sagte er dem «Münchner Merkur» (Freitag) in einem Interview zum Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. «Im Vergleich zu 1985 oder 1989 sehe ich heute viele blühende Landschaften.»

von dpa

02. Oktober 2020, 08:55 Uhr