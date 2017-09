Wahlen : Theologe Schorlemmer: AfD wird politisches Klima verändern

vergrößern 1 von 1 Foto: Karlheinz Schindler 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Sep.2017 | 06:13 Uhr

Der Wittenberger Theologe und Publizist sprach sich für eine Regierungskoalition von CDU, FDP und Grünen aus - ein sogenanntes Jamaika-Bündnis. «Ich halte das für die vernünftigste Lösung.» Der SPD, der Schorlemmer seit 1990 selbst angehört, empfahl er den Gang in die Opposition - wie es die Partei bereits am Sonntagabend angekündigt hatte. In der Opposition könne sich die SPD als größte Partei neu aufstellen. Von einer großen Koalition mit der CDU profitiere in der Regel vor allem die Partei, die den Regierungschef stelle.

Aus der Bundestagswahl am Sonntag war die AfD als drittstärkste Partei hervorgegangen - deutlich vor FDP, Linken und Grünen. Neben einer Fortsetzung der Großen Koalition aus CDU und SPD gäbe es auch eine Mehrheit für ein Dreierbündnis aus CDU, FDP und Grünen.

