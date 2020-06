Verbände : Thorsten Ries neuer Hauptgeschäftsführer der IHK zu Rostock

von dpa

04. Juni 2020, 16:59 Uhr

Thorsten Ries ist neuer Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. Der 52-Jährige folgte auf Jens Rademacher, der seit Beginn des Jahres die IHK-Geschäftsstelle in Stralsund leitet. Ries war zuvor Geschäftsführer eines Bürodienstleisters in Rostock. Zur IHK Rostock gehören etwa 36 000 Unternehmen in der Hansestadt Rostock sowie in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen. Ries sagte am Donnerstag, die IHK müsse sich fragen, wie sie nach der Corona-Krise aussehen wolle. Er wolle die IHK neu denken und das Dienstleistungsangebot ausbauen.