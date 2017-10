Kriminalität : Thüringer Fahnder finden Betrüger in Mecklenburg-Vorpommern

Zwei mit Haftbefehlen gesuchte Online-Betrüger sind Fahndern der Kriminalpolizei Jena in Mecklenburg-Vorpommern ins Netz gegangen. Ein 40-jähriger Weimarer sei auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, ein 45-Jähriger aus Apolda auf Usedom aufgespürt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen den Apoldaer lagen drei internationale Haftbefehle vor, der Mann war vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aktiv.