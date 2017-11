Handwerk : Tier-Kunstschmied Uwe Böttcher aus Penzlin gestorben

Einer der bekanntesten Handwerker Mecklenburg-Vorpommerns - der Kunstschmied Uwe Böttcher - ist tot. Der Penzliner sei am 5. November im Alter von 66 Jahren überraschend gestorben, teilte seine Familie am Samstag in Penzlin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) mit. Böttcher hatte sich mit geschmiedeten Tieren und Fantasiefiguren über Mecklenburg-Vorpommern hinaus einen Namen gemacht. Er vertrat das nordöstliche Bundesland auch auf Schmiedetreffen des Internationalen Fachverbandes gestaltender Schmiede (IFGS) wie in Gotha (Thüringen), im tschechischen Presov und in Bad Hall in Österreich.