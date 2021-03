Umwelt : Tierschützer fordern rigoroses Fangverbot für Ostsee-Hering

Die Tierrechtsorganisation Peta hat sich angesichts weiter schwindender Heringsbestände in der Ostsee für ein radikales Fangverbot und die Einrichtung von Schutzgebieten ausgesprochen.

Rostock | „Wissenschaftler warnen seit Jahren vor einem Kollaps der Heringspopulationen“, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. Peta habe deshalb die zuständigen Ministerien in Schwerin und Kiel aufgefordert, Fangverbote zu erlassen, die nicht nur für den massiv bedrohten Hering sondern auch für den Dorsch gelten sollen. Zudem verlangen die Tie...

