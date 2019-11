Energie : Till Backhaus lehnt Windräder in «Friedländer Wiese» ab

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) lehnt den Bau von Windrädern im Moorgebiet der «Friedländer Großen Wiese» bei Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald) ab. «Dort haben wir bis in eine Tiefe von zwölf Metern Torf, das wird etwas schwierig», sagte Backhaus am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Ueckermünde. Zudem stünden weitere artenschutzrechltiche Gutachten dafür noch aus. Das Land will laut Backhaus das Gros des fast 10 000 Hektar großen Moorgebiets, das für Futteranbau entwässert wurde und deshalb viel Kohlendioxid abgibt, in Abstimmung mit Anwohnern und Bauern langsam wieder «vernässen.» Damit würde das Moor wieder wachsen und der CO2-Ausstoß stark sinken, wie andere Renaturierungsprojekte zeigten.

Eine Windkraftfirma aus Brandenburg plant in dem Gebiet seit längerem den Bau von zwölf Windrädern, die je etwa 240 Meter hoch sein sollen. Dagegen und gegen weitere Windparkplanungen gibt es seit Monaten Widerstand in Ferdinandshof und Umgebung. Die Region gilt als bedeutendes Brut- und Rastgebiet für Vogelarten, darunter Kraniche, etliche Gänsearten, Rotmilane sowie Jagdgebiet für den Schreiadler. Die Deutsche Wildtierstiftung (Klepelshagen/Hamburg) lehnt Windräder in der Region auch ab. Am Montag hatte der Kreistag Vorpommern-Greifswald zudem einen Stopp für den Bau neuer Windräder im Kreisgebiet beschlossen.