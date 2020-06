Gesundheit : TK: Zeitarbeiter mehr krankgeschrieben als andere

Zeitarbeiter in Mecklenburg-Vorpommern waren einer Auswertung der Techniker Krankenkasse zufolge im vergangenen Jahr etwa sieben Tage länger krankgeschrieben als Nichtzeitarbeiter. Durchschnittlich waren Zeitarbeiter 26,8 Tage krankgeschrieben, während andere Arbeitnehmer es nur 19,9 Tage waren, wie die Krankenkasse am Dienstag mitteilte.

von dpa

23. Juni 2020, 19:01 Uhr

Zeitarbeiter würden überwiegend in körperlich belastenden Berufen wie in Logistik, Transport und Schiffsbau arbeiten. Die hohe körperliche Belastung zeige sich etwa bei den Fehltagen aufgrund von Rückenproblemen. Diese lägen bei 6,2 Tagen, bei Nichtzeitarbeitern seien es 3,8 Tage. Für die Statistik wertete die Krankenkasse nach eigenen Angaben die Daten von rund 97 000 bei ihr versicherten Erwerbstätigen in MV aus.