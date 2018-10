Prozesse : Tod bei Raser-Unfall: Plädoyers und Urteil erwartet

Im Prozess um den tödlichen Raser-Unfall in Neubrandenburg wird am heutigen Donnerstag das Urteil erwartet. Ehe die Kammer voraussichtlich am Nachmittag ihre Entscheidung verkündet, wollen Staatsanwaltschaft, Nebenkläger und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-jährigen Autofahrer fahrlässige Tötung bei einem Unfall vor, obwohl viele Indizien auch für ein Autorennen mit tödlichem Ausgang sprechen.

von dpa

18. Oktober 2018, 03:51 Uhr

Der Angeklagte hatte am Abend des 29. August 2017 mit seinem 270 PS starken Auto einen Fußgänger erfasst. Er soll deutlich zu schnell gefahren sein. Ein Gutachter hatte die Geschwindigkeit des Unfallautos mit 83 bis 107 Stundenkilometern angegeben. Erlaubt waren 60 Stundenkilometer. Das 33-jährige Opfer starb nach Angaben eines Gutachters wegen der Wucht schon durch den Aufprall auf die Windschutzscheibe.

Dem jungen Autofahrer - einem Pfleger aus Neubrandenburg - drohen bis zu fünf Jahre Haft. Er kam von einem Treffpunkt der Autotunerszene in der Stadt. Die Kammer muss aber auch klären, ob der Fußgänger eine Mitschuld an dem Unfall trägt. Der 33-Jährige hatte Kopfhörer getragen und laut Musik gehört.